Roberta Miranda recebe alta após ser internada ao saber da morte de Marília Mendonça

(crédito: Divulgação/Twitter)

A cantora Roberta Miranda teve alta do hospital após ser internada, nesta sexta-feira (5/11) ao saber da morte da amiga Marília Mendonça. Já em casa, Roberta declarou estar "dopada de remédios" e sem se conformar com a notícia da morte precoce da amiga.

"Só Deus sabe o que passei... agora já estou em casa dopada de remédios e sem me conformar. Marília Mendonça, sempre me orgulhei de você", postou no Twitter.

A cantora ainda lamentou a morte da amiga e prestou condolências à família de Marília e aos fãs da artista. "Dona Ruth, sinto muito! Fãs de MM, sinto muito! Família, Leozinho. Sinto muito", disse.

Próximas, Roberta Miranda tinha gravado um DVD com Marília Mendonça na faixa Os tempos mudaram, ainda em 2017.

Choque



Pelos stories, a Rainha da Música Sertaneja apareceu aos prantos antes de ser internada, ao ficar sabendo que Marília tinha morrido em um acidente de avião. “Meu Deus, meu Deus. Que horror. Eu estou parada no meio da rua porque não tenho condições de dirigir”, diz Roberta enquanto outros carros buzinam.

Segundo informações da assessoria de Roberta Miranda, a artista estava se preparando para uma viagem quando recebeu a notícia. Ela teria entrado em estado de choque por um pico de alta de pressão sanguínea. A equipe então a levou para um hospital, onde Roberta ficou em observação.