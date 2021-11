Marília Mendonça é enterrada sob forte comoção em Goiânia

RN Ronayre Nunes

Ao longo do trajeto, diversos fãs aproveitaram para fazer as últimas homenagens para Marília.

O corpo da cantora Marília Mendonça foi enterrado por volta das 19h deste sábado (6/11) no cemitério Parque Memorial, na BR GO-020, em Goiânia, Goiás. O sepultamento ocorreu após longo cortejo de 9km entre o ginásio Goiânia Arena e o cemitério.



Ao longo do trajeto, diversos fãs aproveitaram para fazer as últimas homenagens para Marília. Outros artistas também prestaram solidariedades com um ato de ônibus ao longo do cortejo.

Cortejo para o enterro de Marília Mendonça segue em Goiânia. Ônibus de diversos artistas participam do ato.



Imagens do repórter fotográfico @edalvesfotos



O enterro foi restrito à família e amigos próximos.



Velório

O caixão da cantora Marília Mendonça foi fechado por volta de 16h45 deste sábado (6/11) após o velório que contou com milhares de fãs. A despedida da artista foi marcada por muita comoção e cerca de 100 mil pessoas eram esperadas no Ginásio Goiânia Arena, local onde ocorreu a despedida.

Marília Mendonça foi vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira (6/11). Além da cantora, o tio, o produtor, piloto e co-piloto perderam a vida na tragédia.