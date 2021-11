ALÉM DA SOFRÊNCIA

RN Ronayre Nunes

Enterro da cantora Marília Mendonça em Goiânia- Parque memorial de Goiânia - (crédito: ED ALVES)

O corpo da cantora Marília Mendonça foi enterrado por volta das 19h de ontem no cemitério Parque Memorial, na BR GO-020, em Goiânia, Goiás. O sepultamento ocorreu após longo cortejo de 9km entre o ginásio Goiânia Arena e o cemitério.

Ao longo do trajeto, diversos fãs aproveitaram para fazer as últimas homenagens para Marília. Outros artistas também prestaram solidariedades com um ato de ônibus ao longo do cortejo.

O caixão da cantora Marília Mendonça foi fechado por volta de 16h45 de ontem após o velório que contou com milhares de fãs. A despedida da artista foi marcada por muita comoção e cerca de 100 mil pessoas eram esperadas no Ginásio Goiânia Arena, local onde ocorreu a despedida.

Marília Mendonça o tio, o produtor, piloto e copiloto perderam a vida na tragédia de sexta-feira.

Tarciso Pessoa Viana, 37 anos, copiloto era morador do Distrito Federal. Viana morava em Samambaia e deixou dois filhos, de 5 e 21 anos, além da esposa grávida de 7 meses.

Um homem de sorriso largo, Tarciso recebeu homenagens da irmã e dos sobrinhos nas redes sociais. "Até a eternidade meu, mano véi, como te chamava carinhosamente. Quem te conheceu sabe que você era imagem e semelhança de Deus", escreveu a irmã Nágila do Vale nas redes sociais.

Investigações

A torre de distribuição de energia atingida pela aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça e sua equipe, está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga, em Minas Gerais. A informação foi confirmada ontem, pela Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig), empresa responsável pelos fios de alta tensão que foram atingidos pelo avião, durante o acidente. O piloto vivia em Brasília.

Os fatores que levaram à queda ainda são desconhecidos. Ontem, uma equipe iniciou os trabalhos de investigação. Na página oficial do Twitter, a Força Aérea Brasileira confirmou esse início. Leia mais na página 12.