Corpos de pilotos são enterrados

SP Sarah Paes Especial para o Correio Júlia Eleutério

(crédito: Bárbara Cabral/Esp.CB/DA.Press.)

Duas despedidas marcadas pela presença de muitos amigos e familiares que fizeram questão de dar o último adeus ao piloto e ao copiloto da cantora Marília Mendonça marcaram a manhã de ontem na capital. Geraldo Medeiros Júnior, 56 anos, o comandante do avião, morava na Asa Sul, e Tarciso Pessoa Viana, 37 anos, seu copiloto, morava em Samambaia. Geraldo foi sepultado no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul; Tarciso, em Taguatinga.

Despedida de Geraldo

Na capela 10 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, coroas de flores enviadas por vizinhos da 416 Sul, colegas de trabalho da PAC, da Latam e da Setec/MEC decoravam as paredes da sala, lotada por familiares e amigos que cantavam, tocavam violão e teclado, durante as homenagens a Geraldo.

A esposa do piloto, Katarina Medeiros, ressaltou o homem carinhoso, de poucas palavras e grande pai que foi o piloto apaixonado por aviação. "Até nos dias de folga, às vezes, ele ia ao hangar e ficava trabalhando e revisando algumas coisas nos aviões", conta. Ao final ela convidou a ex-mulher do piloto, Márcia, para acompanhá-la ao lado do corpo do marido. "Márcia, nós dividimos um homem muito bom e você tem que estar aqui ao meu lado nesta hora", disse.

O corpo de Geraldo foi sepultado às 11h30.

Adeus a Tarciso

Ao longo do cortejo de despedida do copiloto Tarciso, as pessoas presentes levaram balões brancos e soltaram no final da cerimônia, sob forte comoção e salva de palmas. O morador de Samambaia foi sepultado em Taguatinga. Ele deixou dois filhos, de 5 e 21 anos, além da esposa grávida de 7 meses.

Emocionado, o estudante de aviação Pedro Viana, 21, filho de Tarciso, recordou o momento em que comemorou, na companhia do pai, o diploma de aviação.

O velório foi acompanhado por familiares e amigos.