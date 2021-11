Compositores comemoram música Fã-Clube

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal)

Horas antes do acidente, na sexta-feira passada (5/11), Marília Mendonça gravou stories no Instagram em que mandava recados aos fãs. Em um desses vídeos, ela anunciou o lançamento da música Fã-clube, ocorrido às 11h daquele dia, e entoou um trecho da canção. A música, gravada por Marília e a dupla Maiara e Maraísa, no álbum Patroas, que as três lançaram em conjunto, é uma composição feita há seis meses pelo quarteto Rafaela Miranda, Marcos Antônio Dias Silva (Kito), Isabella Resende e Gustavo Martins.

Em dois dias, foi visualizada por 5,9 milhões de pessoas. O Correio falou com um dos compositores. Em viagem ao município de Mara Rosa, Kito contou que a música Fã-clube surgiu de um dia de composição normal.

"Temos um grupo chamado NCS hits, de composição, em Goiânia. Num dia muito feliz, Deus deu essa graça pra gente. Foi umas das músicas mais lindas que fiz. Agora será a música mais importante da minha carreira, da qual lembrarei para sempre", contou, por telefone.

Outra integrante do grupo de compositores, Isabela Rezende, conta detalhes da composição da música Fã-clube. "a história da música basicamente é um tema que eu cheguei com ele que foi falando dos olhos de tudo. A gente compôs essa música muito rápido. Foi, assim, questão de 20 minutos".

O grupo NSC já havia emplacado canções com outros grandes nomes da música sertaneja, como Namorando com Saudade, gravada pela dupla Jorge e Mateus. No entanto, Isabela afirmou que ela, Kito e Rafa tinham o sonho de ser gravados por Marília.

Sonho realizado

"O sonho da minha vida sempre foi gravar uma música com a Marília e eu lembro que eu gravei a Namorando com Saudade com o Jorge e Mateus e ela cantou ela numa live. Eu até postei e falei assim: 'Estou chegando, hein rainha?! Estou te mirando e estou chegando em você", publicou.

Poucos meses depois, Bahia conta para Isabela Rezende que Rafaela Miranda tinha enviado a música para Marília e a cantora havia confirmado que gravaria a canção. "O Henrique (Bahia) me mandou um áudio dela cantando a música Fã-clube e pedindo para a gente segurar. Então foi emocionante porque eu, a Rafa e o Kito nunca tínhamos gravado com ela, o Gustavo já tinha gravado quatro composições com ela", concluiu.