Maraísa expõe última conversa

A contora Maraísa, da dupla com Maiara, publicou, ontem, na conta que mantém no Twitter, um print da última conversa que teve com Marília Mendonça, horas antes do acidente aéreo que matou a cantora, na última sexta-feira. As duas trocam declarações de profunda amizade e admiração mútua.

"Que dor. Agora estou definitivamente sozinha", desabafou Maraísa, que ainda postou as músicas que fez em parceria com Marília que alcançaram o primeiro lugar na plataforma de streaming Spotify: "E você nem viu, meu Deus! Deu certo, meu amor! Mas não era pra ser desse jeito. Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu.

Maraísa também homenageou a mãe de Marília, Ruth Moreira — que postou uma singela despedida da filha no Instagram. "De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava", relatou uma emocionada Maraísa.

Lembrança do produtor

Maraísa ainda homenageou o produtor de Marília, Henrique Bahia, que também morreu no acidente. "Meu amigo Bahia: uma hora dessa você deve estar com inveja, aí em cima. Porque eu tô aqui, tomando uma, pensando em você, ouvindo um sertanejo com sua equipe inteira! Essa é a forma que lembraremos de você", escreveu a cantora.

Ela lembrou que Bahia esteve por trás do projeto Patroas, parceria da cantora e da irmã, Maiara, com Marília Mendonça, que ele produziu.

"Você sempre foi o melhor produtor do Brasil. Sempre tratou os artistas de igual pra igual! Sem contar que você gostava de uma boa farra igual nóis, né?! A gente sempre jogou coisas impossíveis na sua mão, tipo o Patroas, e, no fim das contas, você nos entregava algo ainda maior. Nos surpreendia com a entrega e materialização dos nossos sonhos", lembrou.

Maraísa lembrou, ainda, da alegria que marcava o trabalho do produtor. "Não imagino como será a vida dessa galera agora, porque todos estão sentindo muito a sua falta, mas também lembrando de você assim, com muita alegria! Afinal, com você não existia tristeza, nem o impossível…", escreveu. E acrescentou:

"Você sempre deu a vida pra produzir essa galera, e viveu a Marília intensamente! Até o último dia, parceiro da melhor de toda. Porque os melhores sempre andam juntos! Te amo, meu irmão! Muita saudade! Um dia nos encontraremos, se Deus quiser!".