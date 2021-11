Abordagem equivocada

ID Ivan Drummond

Pode ter havido um erro de cálculo do experiente piloto que comandava a aeronave que se acidentou, em Caratinga (MG), na última sexta-feira, provocando a morte da cantora e compositora Marília Mendonça, do produtor e do tio e assessor da artista, além do piloto e do copiloto. A suspeita é do piloto mineiro Caio Libório, de 45 anos, com mais de 20 anos de pilotagem e respeitado entre os colegas. Ele, que conhece bem o aeroporto de Ubaporanga, diz que existem peculiaridades naquela pista de pouso e que, provavelmente, o bimotor estaria abaixo da altitude desejada.

"Cada aeroporto tem uma peculiaridade. Até mesmo na Pampulha, por exemplo, a lagoa muda a sensação de profundidade para chegar à pista", comentou Caio. Segundo ele, para pousar em Caratinga, existem dois tipos de aproximação, uma curta e uma longa, que foi a escolhida pelo piloto do avião que transportava Marília.

Conforme disse, Ubaporanga tem uma característica diferente de outros aeroportos por estar entre duas montanhas. "A sensação de profundidade pode ter feito com que o avião estivesse numa atitude abaixo da recomendada. Mesmo com o altímetro, a sensação de profundidade para chegar à pista pode mudar aos olhos do piloto", explicou.

Caio conta que existe uma semelhança entre dois aeroportos mineiros, o de Caratinga e o de Ubá. "Ambos têm uma cabeceira que é mais recomendada que a outra, pois tem menos obstáculos. Angra dos Reis, por exemplo, você só acessa a pista do mar, tanto para pouso quanto para decolagem. De outra forma, o risco de acidente é muito grande", salientou.

Falta de marcação

Caio acrescenta que faltava sinalização para os cabos da rede elétrica. "Independentenente de a fiação não estar tão próxima, ela teria de ter a sinalização, que são os balões de borracha alaranjada. Com certeza, o piloto teria visto essa sinalização. Do jeito que está, é praticamente impossível ver um fio e arremeter", afirma.

Os guindastes que estão sendo usados no resgate do aparelho conseguiram içá-lo da clareira em que mergulhou, a fim de que seus restos possam ser levados para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no Rio de Janeiro. A carreta deve chegar à Base Aérea do Galeão hoje à noite.

As equipes também localizaram os dois propulsores do bimotor, mas conseguiram resgatar apenas um deles — o outro está dentro d'água, e a estimativa é de que seja recolhido hoje. Na hélice da máquina, foi encontrado pedaço de um cabo de aço, que possivelmente seria da rede elétrica com a qual suspeita-se que o avião se chocou. Os dois propulsores serão enviados para Sorocaba (SP), onde estão peritos do Cenipa especializados em motores.