Confira as exigências

Ainda que os norte-americanos tenham liberado a entrada de brasileiros, a exigência do visto específico para a entrada no país é necessária. Portanto, é preciso pedir o carimbo no passaporte às representações diplomáticas dos EUA no Brasil.

Esquema vacinal completo com 15 dias ou mais da segunda dose da vacina contra a covid-19. Nenhum brasileiro com apenas uma dose entrará nos EUA. Além disso, é preciso comprovar a imunização com carteirinha emitida por órgão competente.

As vacinas aceitas são aquelas aprovadas ou autorizadas pela FDA e integrantes da Lista de Uso de Emergência da Organização Mundial da Saúde, que inclui a Coronavac. A lista completa pode ser acessada em https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines.

Teste PCR negativo. No momento do check-in nos EUA, é preciso estar com o teste negativo, feito no máximo três dias antes da viagem. Ainda que totalmente vacinados, sem o teste ou com o resultado positivo, não se entra no país.