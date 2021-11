Acidente de bicicleta mata uma menina e fere outra

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Bicicleta em que as meninas estavam ficou quebrada na via. Elas bateram a cabeça no momento do acidente - (crédito: TV Alterosa/Reprodução)

Duas irmãs de 8 e 11 anos sofreram um acidente quando andavam de bicicleta em uma rua do Bairro Liberdade, em Sarzedo, na Região Metropolitana. Elas bateram contra um muro e a criança mais velha morreu. Ferida, a caçula foi levada para o Hospital João XXIII.



O acidente foi na Rua Princesa Isabel, por volta das 18h30. A avó das meninas contou à Polícia Militar (PM) que elas costumavam andar de bicicleta na rua. Ontem, a mais velha estava na condução. Testemunhas disseram à mulher que, enquanto desciam a rua, as meninas atravessaram o cruzamento, caíram e bateram contra o muro.

Quando os policiais que patrulhavam o bairro avistaram a situação, as meninas eram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mais velha tinha ferimentos na cabeça e recebia manobras de reanimação. A caçula estava consciente e tinha lesões por todo o corpo.

As meninas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A menina de 11 anos, segundo a médica que a atendeu, tinha trauma cranioencefálico grave, contusão no tórax e abdômen e estava em parada cardiorrespiratória. Eles tentaram reanimar a menina no hospital, mas a morte foi confirmada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A irmã dela também tinha traumatismo craniano grave e foi levada para o Hospital João XXIII na Região Centro-Sul de BH, em um helicóptero Pégasus da Polícia Militar. Ainda segundo a PM, a perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e constatou que a bicicleta contava com apenas freios dianteiros e se encontrava em mau estado de conservação. O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Sarzedo.



Outras duas meninas se acidentaram em Caeté



Há poucas semanas, outras duas meninas precisaram ser transferidas para Belo Horizonte após se envolverem em um acidente semelhante.

O caso foi em Caeté, na região metropolitana.

O acidente foi em 24 de outubro. As vítimas, de 11 e 13 anos, desciam a Rua Joaquim Simões da Silva Ratto em duas bicicletas. As bikes teriam perdido os freios e elas bateram em um muro na Avenida Jair Dantas. Da UPA de Caeté, elas foram levadas, também de helicóptero, ao João XXIII. A unidade, administrada pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) não divulga o estado de saúde de seus pacientes.