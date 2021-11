Cinco apostas dividiram os R$ 90 milhões da Mega-Sena desta quarta

RN Ronayre Nunes

Na capital saiu sem acertadores dos seis números neste sorteio da Queridinha do Brasil, mas seria errado dizer que ninguém do Distrito Federal teve sorte no sorteio - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O sorteio da Mega-Sena 2427 desta quarta-feira (10/11) — que sorteou os números 03-19-25-37-44-56 — deixou cinco novos milionários no país. Cada um deles levou mais de R$ 18 milhões (exatamente R$ 18.181.413,39) por acertar os exatos seis números da modalidade. O prêmio para o próximo sorteio, previsto para sábado (13/11), fica em R$ 3 milhões.



As apostas foram todas simples de seis números. Os locais exatos onde os bilhetes foram registrados são em Angical (BA), Goiânia (GO), Benedito Leite (MA), João Pessoa (PB) e Borborema (SP).

Vale lembrar que caso investido na poupança, o prêmio total de R$ 90 milhões renderia cerca de R$ 190 mil mensais. Para os fãs de carro, a bolada daria para comprar 18 possantes de luxo (no valor de R$ 5 milhões cada)

Distrito Federal

Já tendo levado uma bolada da Mega-Sena neste ano, a capital saiu sem acertadores dos seis números neste sorteio da Queridinha do Brasil, mas seria errado dizer que ninguém do Distrito Federal teve sorte no sorteio. Pelo contrário.

25 apostas do DF acertaram cinco números no sorteio e ainda conseguiram fazer um bom pé de meia. Os bilhetes foram registrados em diversas localidades no quadradinho, como na Asa Sul, Norte, Sobradinho, Ceilândia, Lago Norte e mais.

O valor destes prêmios variam: para apostas simples de seis números foram R$ 11.418,47. Com sete números foi até R$ 22.836,94. Teve uma aposta de nove números que levou R$ 45.673,88.

Segundo informações da Caixa, em todo o país, 680 pessoas acertaram os cinco números. 19.557 bilhetes gabaritaram quatro números e ficaram R$ 567,17.