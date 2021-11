Morre jornalista Cristiana Lôbo, da Globonews, aos 64 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Morreu, nesta quinta-feira (11/11), a jornalista e colunista política Cristiana Lôbo, aos 64 anos de idade devido a um mieloma múltiplo. A doença acabou sendo agravada por uma pneumonia que Cristiana contraiu nos últimos dias. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ao noticiar a morte da jornalista ao vivo, colegas do canal GloboNews como Miriam Leitão, Roberto Burnier e Leilane Neubarth se emocionaram com a perda.

"Cristiana Lôbo era uma excelente profissional, referência para todos quando o assunto era política. Trabalhamos juntos no Estadão, quando conheci a pessoa Cristiana, sempre generosa, preocupada com os amigos. Fará muita falta." Vicente Nunes, editor-executivo do Correio Braziliense

Cristiana Lôbo atuou no jornalismo durante mais de 30 anos, começando a carreira cobrindo política em Goiás, até se mudar para Brasília. Ao longo da carreira, a colunista passou por jornais como O Globo e O Estado de S. Paulo.

Ela também trabalhou como assistente de Tereza Cruvinel na coluna Panorama Político, e com Ricardo Boechat, até que passou a ser âncora do programa Fatos e versões da Globo News. Atualmente, Lôbo estava como comentarista do Jornal das Dez, da Globo News e do Hora um da notícia, da TV Globo.