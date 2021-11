Nova conquista do Correio

TA Tainá Andrade

O Correio Braziliense conquistou a categoria meio ambiente e internet do Prêmio Conferência Nacional de Transporte (CNT) de Jornalismo, uma das principais premiações da imprensa brasileira. A reportagem Um país fora dos trilhos", de autoria dos jornalistas Renato Souza, Luiz Calcagno e Augusto Fernandes, foi publicada na edição de 8 de agosto deste ano e abordou o desenvolvimento e investimento nas ferrovias do país como uma alternativa para a proteção do meio ambiente. A premiação foi anunciada ontem, por meio de uma cerimônia on-line.

A ideia para a reportagem surgiu de uma conversa entre os três repórteres, que tinham curiosidade em saber o porquê de a malha ferroviária estar subutilizada pelo governo. Renato Souza, que representou o jornal na cerimônia virtual, lembrou que "não há mais tempo de se discutir; temos que criar ações agora e entrar na prática para preservar o meio ambiente, garantir o futuro".

"O transporte é essencial para que a gente evolua como ser humano, mas a gente não pode caminhar rumo à extinção. Então, temos que ter um crescimento sustentável", argumentou.

A intenção do texto, segundo Augusto, era contribuir com as discussões para sobre outras alternativas que diminuam a poluição no país. "A gente vinha discutindo, umas semanas antes, fazer matérias sobre como as ferrovias poderiam ser mais bem exploradas no país, principalmente por não serem tão agressivas ao meio ambiente. A partir disso, pensamos em construir essa matéria e inscrevê-la no prêmio", explicou.

O resultado, segundo Augusto, coroa o esforço de manter o jornalismo como um dos principais vetores de transformação da sociedade. "A gente espera entregar um material de qualidade, espera escrever um texto que todos que leiam consigam absorver o conteúdo. Se a gente recebeu um prêmio, significa que o texto foi bem escrito, que fizemos um material de qualidade e conseguimos cumprir o objetivo. O jornalismo serve para isso: trazer boas discussões para o cotidiano e, a partir daí, conseguir fazer uma mudança concreta", concluiu.

A reportagem do Correio propõe duas discussões: o potencial do Brasil para desenvolver o transporte ferroviário e, por esse modal, contribuir para diminuir o impacto da poluição no meio ambiente.