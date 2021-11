Chuva causa dano em estrutura de lagoa e peixes caem em avenida

Ed Estado de Minas

Caixa de contenção que compõe uma das lagoas do parque foi danificada - (crédito: Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação)

Um dano na estrutura que compõe uma lagoa uma das lagoas do Parque do Bariri, no centro de Pará de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou no escape de peixes para uma avenida da cidade.



Segundo a prefeitura da cidade, o incidente ocorreu na última quarta-feira (10/11), na lagoa do Bariri 2. Segundo informações do secretário Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Hermano Oliveira Franco, a estrutura é segura, mas possuía uma caixa de contenção, feita de concreto, construída há cerca de oito anos. Foi ela que rompeu durante a chuva forte na cidade.

“A água desceu, passou pela galeria embaixo da avenida, caiu na lagoa do Parque do Bariri, que cai em outra galeria, e essa segunda galeria não aguentou o volume de água. O que passou por cima lá é onde tivemos a história de alguns peixes que ficaram pela avenida, porque o restante dos peixes deixou pela galeria. O curso é enclausurado. Ele desce e é um afluente do Ribeirão Paciência. Então, a maioria dos peixes, 99%, foi muito pouco do lado de fora, foi embora para o ribeirão. Menos mal, pelo menos estão no habitat deles, estão rio abaixo com a água da chuva toda”, explicou o secretário.

Segundo Franco, não houve um grande dano ambiental. “Alguns (peixes) realmente ficaram de fora. A população pegou, a gente recolheu o resto, mas foi bem pouco mesmo, nada preocupante e que carecesse algum tipo de atitude. A barragem não pode ser refeita agora. Quando for refeita, a gente refaz um fechamento nela para ajudar a recompor. Infelizmente aconteceu, mas o dano ambiental foi bem pequeno”, concluiu.

Nesta manhã, a previsão de chuvas continua em Pará de Minas. Na quarta-feira, houve alagamentos em alguns pontos da cidade, até ontem, segundo a prefeitura, havia 30 pessoas desabrigadas em função disso. Algumas pessoas procuraram acomodações e a prefeitura está providenciando o aluguel social para outras.