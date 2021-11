Criança tem queimadura de 2º grau após ser picado por um besouro

CB Correio Braziliense

Besouro que foi encontrado no carro depois do incidente - (crédito: Reprodução)

Em um condomínio em Cuiabá, Danilo Oliveira, uma criança de 10 anos, sofreu uma queimadura de 2º grau após ser atacado por um besouro no pescoço. Ele foi picado pelo inseto no dia 30 de outubro e faz tratamento desde então.

A mãe do garoto, Daniela Oliveira, disse que eles estavam no carro no momento em que seu filho foi atacado, ele teria sentido o bicho andando pelo pescoço, onde uma bolha foi criada e os pais levaram ao hospital.

Danilo, que ainda está se recuperando, recebe os cuidados em casa pela mãe, que é enfermeira, e pelo pai que é médico.

A família mora próximo ao Parque Mãe Bonifácia e, segundo a mãe, mais dois besouros entraram no apartamento pela janela nesta semana.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Cuiabá informou que o besouro é da espécie 'Neoaulacoryssus speciosus'. Esse e outros insetos passaram a se proliferar de forma mais intensa na cidade devido ao período de chuva.