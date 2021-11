Ministro se cala sobre destruição

CB Correio Braziliense

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se furtou de comentar os números que mostraram desmatamento recorde da Amazônia, em outubro. Indagado sobre isso pelos jornalistas, respondeu laconicamente que "não acompanhou" os dados divulgados, ontem de manhã, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

"Quando eu voltar ao Brasil, vou falar com o ministro Anderson (Torres, da Justiça) para entender esses dados do Inpe. Não acompanhei esses números, estava focado nas negociações", disse.

Leite contradisse a si mesmo quando, em vários discursos e painéis no pavilhão brasileiro da COP26, assegurou que ia todas as semanas para acompanhar no local o combate ao desmatamento no bioma. Em uma das suas apresentações, garantiu que a ação da Força Nacional e do Ministério da Justiça "estavam dando resultado".

Afirmando que conseguiu mostrar em Glasgow aquilo que classificou de "Brasil real", o ministro pareceu ter sido pego de surpresa com mais uma rodada de números negativos sobre a Amazônia. Por isso, calou-se diante dos repórteres, que indagavam se ele não tinha ideia dos números anunciados ou mesmo se havia ficado irritado ao ser informado dos dados. Em vez disso, preferiu caminhar em silêncio, com sua comitiva, deixando os jornalistas falando sozinhos.

Mas se Leite não deu uma única palavra sobre o avanço do desmatamento, outros atores ligados ao setor, no Brasil, comentaram o assunto. Rafael de Oliveira Silva, professor da Universidade de Edimburgo, afirma que os dados — a devastação da Amazônia passou da média anual de 6.500 km² na década passada para quase 10.000 km² no governo de Jair Bolsonaro — escondem uma realidade complexa.

"Se você olha os dados dos pastos, não aumentaram. O desmatamento ocorre por vários motivos, como a mineração, a especulação da terra. O desmatamento ocorre, em sua maioria, em terras privadas", explicou.

Desvio de foco

O ministro do Meio Ambiente preferiu desviar o foco dos dados do Inpe ao propagandear a iniciativa do governo federal de estender a cobertura do 5G por todo o território nacional. Foi durante o painel "Negócios Sustentáveis na Amazônia", realizado no Pavilhão Brasil da COP26.

Além de classificar a Amazônia como um "deserto digital", o ministro disse que essa condição deve mudar com o leilão da nova banda de internet, que pode abrir oportunidade para as comunidades locais e fomentar o empreendedorismo sustentável na região.

"Foi um leilão que olhou para a Amazônia e que não olhou para a outorga do Tesouro Nacional", comparou. O certame da tecnologia 5G ocorreu na semana passada.

Leite afirmou que o governo tem se preocupado com projetos verdes em todo o país e, em especial, na região amazônica. "É interessante ver o empreendedorismo na Amazônia, gerando emprego e renda", disse.