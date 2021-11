Mulher se revolta com banheiro multigênero no McDonald's: "imundice"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Um vídeo que circula na internet mostra uma mulher indignada com o McDonalds de Bauru (SP). O motivo não erro de pedido ou sanduíche estragado e, sim, os banheiros multigêneros do local. Ela filma as portas do banheiro, que indicam o uso por pessoas de todos os gêneros, e reclama bastante.

"Tem que fechar essa imundice. Eles estão fazendo isso em todas as cidades. Mas na minha cidade eu não vou permitir", reclamou a mulher, chamando a rede de lanchonetes americana de "comunista".

Ela continua dizendo que não quer usar o mesmo banheiro "com homem, com mulher, onde todo mundo usa o mesmo banheiro". A placa na porta do banheiro indica, porém, que o uso das cabines é "individual".

A cliente ainda pede ajuda aos vereadores de Bauru para "cuidar da cidade" e "acabar com a pouca vergonha" em banheiros públicos de bares e restaurantes. No final do vídeo, a mulher sai "enojada" da lanchonete prometendo nunca mais voltar.