Acidente de ônibus deixa pelo menos 5 mortos e mais de 30 feridos

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter @BombeirosPMESP/ Reprodução)

Um ônibus que ia e São Paulo a Paraty (RJ) tombou por volta das 7h deste sábado (13/11), na rodovia Oswaldo Cruz, deixando pelo menos 5 mortos e mais de 30 feridos, segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. O acidente aconteceu num trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, à altura de São Luiz do Paraitinga (SP).

Ainda sobre a ocorrência de tombamento de ônibus, Rodovia Oswaldo cruz, 66 passageiros + 1 motorista, totalizando 48 vítimas socorridas, infelizmente 5 vítimas fatais e 12 vítimas sem ferimentos. Ocorrência em andamento. #193 pic.twitter.com/ZOPBY9SHzA — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 13, 2021

Segundo informações da Globo News, o motorista perdeu o controle do veículo quando fazia um retorno porque é proibida a circulação de ônibus de turismo naquela rodovia. O ônibus de turismo transportava 66 passageiros, além do motorista. As cinco pessoas morreram no local. Os feridos foram levados a hospitais de Ubatuba, Taubaté e São Luiz do Paraitinga.