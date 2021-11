Morte de Marília pode ter sido instantânea

CB Correio Braziliense

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre a causa da morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas, no acidente aéreo em Caratinga (MG), está quase concluído. O médico Pedro Coelho, responsável pelo caso, declarou ao jornal Extra que vai atestar politraumatismo dos órgãos vitais dos cinco passageiros. Segundo ele, é um indicativo de que as mortes ocorreram instantaneamente. Estão sendo feitas análises cardíacas e neurológicas do piloto, Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Viana. "É preciso descartar ou confirmar, por exemplo, se eles passaram mal durante o voo", destacou o médico.