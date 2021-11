Último paciente do Ronaldo Gazolla recebe alta

CB Correio Braziliense

(crédito: Beth Santos/Prefeitura do Rio/Twitter)

Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, deixou ontem o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio. Tirando o fato de ter 29 filhos, ele é um homem comum, mas tornou-se notícia por ter sido o último paciente com covid-19 a receber alta médica daquela unidade de saúde.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, acompanharam a liberação de Adelino, que estava internado desde 20 de agosto. "Quase cheguei morto, consegui sobreviver e estou indo embora. Daqui a pouco eu estou em casa. Agora vou encontrar meus filhos e seguir meu caminho. Todos estiveram do meu lado, senão eu tinha morrido", disse Adelino, morador da Ilha do Governador.

Segundo ele, o momento mais difícil foi logo no começo da internação. "No início eu estava pirado. Os médicos tiveram muita paciência comigo. Agradeço de todo coração a eles, que dê tudo certo para eles. Eles foram muito legais comigo. Eu já era para ter partido para outro caminho, mas papai do céu não deixou, nem eles", disse, com uma lista dos funcionários do hospital que o atenderam.

Defesa da vacina

Além do esforço dos profissionais de saúde para salvarem sua vida, Adelino deixou claro que os imunizantes é que realmente protegem contra a covid-19. "Se vacina. Tem que se vacinar, porque se não tomar a dose, tu vai partir para o outro lado", ensinou.

No começo da pandemia, o Ronaldo Gazolla foi designado para ser a referência no município no tratamento da doença provocada pelo novo coronavírus. Com a alta médica de Adelino, desde o começo da pandemia é a primeira vez que o número de internados na unidade foi zerado.

O Hospital Ronaldo Gazolla, agora, será reocupado com pacientes com sequelas da covid-19 e vítimas de outras doenças — conforme anunciou, em setembro, o secretário Daniel Soranz.

"O hospital começa, agora, um novo ciclo: vai passar a atender pacientes com sequelas da covid. A rede de saúde tem 140 pacientes que sofrem dos efeitos da doença. O hospital vai abrir o ambulatório e começar a ofertar procedimentos eletivos para que a gente consiga normalizar o atendimento", afirmou Soranz.

Todos os funcionários do Ronaldo Gazolla trabalharam no combate à covid. A unidade tem 420 leitos, sendo que 280 são de UTI. Em 2021, o hospital recebeu aproximadamente 9,5 mil pacientes com covid-19.