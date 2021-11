Mordidas e fraturas: mãe tortura filha de 1 ano e acaba presa

Ed Estado de Minas

(crédito: Divulgação/PCMG )

Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na última sexta-feira (12/11), acusada de torturar a filha de 1 ano e 2 meses. Policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a mulher, no Bairro Vila Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul da capital.

As investigações do caso iniciaram em setembro deste ano, quando o pai, ao notar hematomas na filha, levou a menina a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Barreiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que, diante do ocorrido, os médicos que atenderam a criança comunicaram que ela apresentava lesões de mordidas e fraturas nos braços e pernas, sendo necessário interná-la.

A mãe da menina foi indiciada por lesão corporal grave e tortura. Além disso, também serão investigados amigos da suspeita que, de forma recorrente, ficavam com a criança para que a mãe pudesse frequentar bares e festas.

No momento, a criança está em um abrigo, apresenta quadro de saúde delicado e necessita de cuidados constantes. A guarda definitiva ainda será decidida judicialmente.

Em nota, a delegada que esteve presente no caso, Iara França, informou que ao ser presa, a mulher disse estar novamente grávida. "Vamos oficiar o Judiciário para que, imediatamente após o nascimento, essa criança seja retirada da mãe", disse a delegada.

Já a chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família, delegada-geral Carolina Bechelany, ainda faz um apelo: “Se alguém souber de crianças que estejam sofrendo violências físicas ou psicológicas, denuncie. Elas estão pedindo por socorro”.