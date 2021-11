Mãe denuncia vereador por mensagens racistas contra filha de 2 anos:"Pretinha feia"

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Divulgação)

Carolaine Vilela, mãe de uma menina de 2 anos, registrou boletim de ocorrência contra o vereador do município de Planalto (SP) Gercimar Maximiliano de Mattos (Solidariedade), também conhecido como Gerson do Bar, após receber mensagens ofensivas sobre a menina, que é negra. O vereador, por sua vez, nega que enviou insultos.

Carolaine afirma ter publicado uma foto da criança ao lado da filha do vereador, pois é amiga da ex-mulher dele. E, após a publicação, Gercimar teria escrito ofensas de cunho racista. No print divulgado da conversa pelo whatsApp, é possível ver os insultos contra a menina: "Eu não quero essa sua pretinha feia e fedida com a minha filha".

Em entrevista à TV Tem, a Carolaine afirmou que ficou em choque. “Não tive reação na hora. Fiquei em choque. Continuei respondendo, e ele fez mais ofensas contra a menina. Isso me despedaçou. Por mais que minha filha seja negra, eu não esperava que isso aconteceria agora. Vai acontecer um dia, mas não estava esperando. Foi muito cruel. Ela não consegue se defender. É uma criança”, disse.

Mãe alega também que, após divulgar o caso nas redes sociais, começou a ser ameaçada. “Tive que me mudar de casa, porque não estava me sentindo segura pela ameaças dele, a menina não está frequentando a creche, pois ele fica rondando a gente. Vou sozinha para o serviço, mas meus patrões precisam me trazer por conta do medo.”, disse ela.

Gercimar negou conversar com Carolaine e que tenha enviado as mensagens ofensivas. Ele disse também que não fez nenhuma ameaça. “Trabalho com crianças,jamais, nunca na vida, eu teria coragem de ofender um adulto dessa forma, que dirá uma criança”, conta o vereador.

O advogado do vereador informou que entrou com pedido na Justiça para que o procedimento da Câmara seja suspenso. Ele também afirmou que o cliente não cometeu os crimes de ameaça e de injúria.

Investigação

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar se o vereador cometeu crime de injúria racial, delegado Alexandre Del Nero Arid quem analisa o caso. Por exercer cargo de vereador, Gercimar será investigado pela Delegacia Seccional de São José do Rio Preto (SP).

Carolaine já prestou depoimento, mas Gercimar deve ser ouvidos nos próximos dias. Os celulares dos dois devem ser periciados.

Carolaine protocolou uma denúncia na Câmara de Planalto, por decisão unânime, os vereadores criaram uma Comissão Processante para investigar a quebra de decoro de Gercimar. A conclusão do relatório deve sair nos próximos dias.