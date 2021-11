Bolsonaro ataca teste

CB Correio Braziliense

Na reta final da viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, ontem, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não mede conhecimento e é utilizado apenas para ativismo político e comportamental. As afirmações foram feitas após uma motociata pelas ruas do Bahrein.

"Olha o padrão do Enem no Brasil... Pelo amor de Deus! Aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo político ou ativismo comportamental? A gente não precisa disso", disse.

Na última segunda-feira, Bolsonaro tinha dito que as questões do certame estão começando "a ter a cara do governo". De acordo com o presidente, as questões estão mais alinhadas e voltadas "ao aprendizado".

"O que eu considero muito é que começa a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém (precisa ficar) preocupado com aquelas questões absurdas do passado, de cair um tema de redação que não tinha nada a ver com nada. É realmente algo voltado para o aprendizado", afirmou.

Desde que assumiu o governo, Bolsonaro acusa o Inep de aproveitar o exame para fazer proselitismo de pautas que, segundo o presidente, são relacionadas ao discurso da esquerda. "Você gostava dos temas do passado? Pelo amor de Deus. Você tem família, tem filhos, que temas esquisitos esses que havia no passado", criticou.