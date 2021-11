Homem invade casa para matar a ex e esfaquear a mãe dela

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Mãe da jovem foi levada para o Hospital Risoleta Neves em estado grave - (crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 01/08/2015)

Um homem de 24 anos foi preso após esfaquear a ex-sogra, de 44 anos, na noite dessa quarta-feira (17/11) no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, ele invadiu a casa da família ameaçando matar a ex-companheira, de 28. Tanto ela quanto a mãe têm medidas protetivas contra ele.

Segundo a jovem, pouco antes das 23h, ela estava em casa com familiares quando fo homem arrombou o portão da frente e a porta da casa e entrou um facão.



Ela disse que ele danificou móveis e eletrodomésticos. Transtornado, ele a procurava pela casa dizendo que ia matá-la. Em determinado momento, ele começou a avançar contra as outras pessoas da família e atacou a ex-sogra, que levou vários golpes e perdeu muito sangue. As pessoas que estavam na casa tentaram segurá-lo, mas não conseguiram. Ele fugiu em direção à linha do metrô.

A mulher ferida foi levada ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, em estado grave. Ela permaneceu no local sob cuidados médicos.

Os policiais começaram a fazer um rastreamento na região da Estação do Metrô Minas Shopping, perto do local. Como estava escuro e a vegetação é densa, eles tiveram apoio do helicóptero Pegasus.

O suspeito acabou localizado escondido em um matagal. De acordo com a Polícia Militar, ele tentou resistir à prisão e foi preciso imobilizá-lo e algemá-lo. Ele sofreu alguns arranhões na abordagem e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste.

A filha da vítima disse que tanto ela quanto a mãe têm medidas protetivas contra o ex-companheiro dela por conta de outras ocorrências de agressão anteriores.



Ainda de acordo com a PM, questionado, o homem se limitou a confirmar as versões das vítimas e testemunhas. Ele foi encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia Civil Leste.