Vice minimiza dados ruins

CB Correio Braziliense

Um dia após o Inpe divulgar o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos na Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo ainda avalia os números para "ver qual é a realidade". O general, que também é presidente do Conselho da Amazônia, negou ter visto os dados antes da COP-26 — disse ter tomado conhecimento na última quinta-feira e não crê em atraso proposital.

"A Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, se nós tivemos 13 mil quilômetros de desmatamento, isso dá 0,23% da Amazônia que teria sido desmatada", afirmou.

Na avaliação do general, existe uma "pressão" de ocupação da floresta vindo das pessoas que moram no Centro-Sul. Ele disse, ainda, que trabalhava com os números do Deter, outro sistema de medição.

"Nossa projeção era que o desmatamento ficasse 5% abaixo do ano anterior. O Inpe fez uma revisão do ano anterior. Se vocês olharem, diminuiu. E esse aumentou. Estamos analisando isso aí ainda para ver qual é a realidade", observou.