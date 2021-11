Veja local e hora

CB Correio Braziliense

Local de Prova

O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Para acessá-lo, é preciso ir até a Página do Participante, no site do Inep, colocar o CPF e senha. A recomendação é que o cartão seja impresso ao ir fazer o Enem, para não haver risco de confusão.



Hora da Prova

Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília).

Primeiro dia

Hoje, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

Horário de saída sem o caderno

Após as 15h30

Horário de saída

com o caderno:

Após as 18h30