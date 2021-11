Morre, aos 90 anos, Antonio Pinheiro, pai do jornalista Chico Pinheiro

Ed Estado de Minas

Antônio Pinheiro exerceu cinco mandatos de vereador em BH - (crédito: Reprodução/Twitter)

Pai do jornalista Chico Pinheiro, da TV Globo, o ex-vereador e ex-deputado estadual Antônio Oscar Pinheiro morreu aos 98 anos, em Belo Horizonte. Ele estava em sua casa, no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital, quando se sentiu mal e não resistiu.

A informação foi confirmada pelo próprio jornalista numa rede social, quando agradeceu as palavras de conforto de um de seus seguidores.

“Meu pai passou 98 anos construindo sua 'canoinha'. Agora, embarcado, é lançado à aventura das águas revoltas. Meus avós, seus amigos e minha mãe Esther estarão à sua espera na 'terceira margem do rio'”, escreveu Chico Pinheiro, que sempre citava o pai em suas postagens nas redes, em resposta ao bispo Dom Mauro Morelli.

O ex-político havia tomado as três doses de vacina contra o coronavírus, mas já estava debilitado por problemas frequentes de saúde.

Baiano de Cacule, Antônio Pinheiro nasceu em 9 de setembro de 1923. Ele se elegeu como vereador em Belo Horizonte por cinco mandatos consecutivos (entre 1989 e 2008) e ocupou o mandato de deputado estadual entre 1993 e 1995, como suplente, pelos partidos PSDB e PSB. Em 2012, concorreu ao mandato de vereador, mas não se reelegeu.

Em meio à vida pública, Antônio Pinheiro se envolveu com causas sociais. Ele é um dos fundadores da da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare), das Casas do Homem de Nazaré e atuou em projetos de urbanização da favela do Cafezal.



Em 2011, o ex-vereador e ex-deputado recebeu o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. Em 2018, Antônio Pinheiro se filiou ao Psol depois do assassinato da vereadora Marielle Franco.