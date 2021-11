Gato fica preso em concertina e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

TO Talysson Oliveira - Estado de Minas

Para evitar mais lesões, os Bombeiros precisaram ter cuidado redobrado no resgate do animal - (crédito: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

Um gato passou por apuros ao tentar pular uma cerca de concertina. Ele ficou preso no arame de segurança em três partes do corpo, boca, patas e barriga. Os Bombeiros foram chamados para o resgatar o animal, que precisou ser encaminhado a uma clínica veterinária.

O fato aconteceu no bairro São Geraldo, nessa segunda-feira (22/11), em Araxá, no Alto Paranaíba. Para salvar o animal com vida e evitar o agravamento das lesões, o gato teve de ser retirado com parte da concertina ainda no corpo.



Após perceberem que o gato estava preso, moradores acionaram o resgate (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

Depois do resgaste, ele foi recebido em uma clínica veterinária da cidade, onde foi medicado e submetido ao procedimento de sutura por voluntários.



De acordo com Corpo de Bombeiros, o bichano ficará em observação até que possa ter condições de ser encaminhado ao gatil municipal.



Animal já suturado e medicado na clínica veterinária (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)