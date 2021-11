Estudo mostra melhores horários para fazer compras na Black Friday

CG Camilla Germano

Você sabia que apenas 1/3 dos sites que participam da Black Friday liberam todas as ofertas a meia noite? Um estudo do site Promobit - especializado em promoções e descontos - revela que o melhor horário para comprar produtos pode variar dependendo do tipo de item que os consumidores estão procurando.



A partir de análises ao longo de dois anos, a plataforma conseguiu identificar os horários em que são postadas mais ofertas, além de observar a tendência de que os anúncios de oferta começam bem antes da meia-noite.



Em 2019 e 2020 a maior parte das ofertas já estavam sendo divulgadas no dia anterior à Black Friday. O estudo revela que o pico no número de ofertas se concentram próximo à virada para o dia de ofertas, normalmente por volta das 21h.



Em 2019, por exemplo, houve uma melhor distribuição de ofertas ao longo da véspera e na Black Friday, mas em 2020 o padrão não se repetiu e foi observado um pico maior às 23h da véspera do que entre 00h e 1h.



"O período mais forte costuma ser de quinta para sexta de madrugada, mas a quantidade e a qualidade das promoções variam de acordo com a estratégia e os resultados alcançados, que são acompanhados e refinados constantemente durante o evento”, explica o CEO do Promobit, Fabio Carneiro.



O estudo foi feito com base em uma pesquisa com mais de 5 mil brasileiros para descobrir quais categorias são as mais procuradas e assim analisar qual o melhor horário para fazer compras.

Moda



A categoria de moda é a que tem mais procura entre os brasileiros durante a Black Friday. Para quem gosta de comprar produtos do gênero, compensa mais ir dormir cedo.



As análises revelam que o pico para roupas e calçados femininos ocorre às 21h da quinta-feira anterior a Black Friday, se estendendo até as 22h e só volta a crescer às 21h da sexta-feira.

Já na categoria roupas e calçados masculinos, em 2020, o movimento seguiu quase idêntico ao feminino. Por via das dúvidas vale acompanhar as ofertas ao final da quinta-feira e voltar a olhar às 21h da sexta.

Smartphones e Informática



Para quem vai utilizar a sexta de ofertas para comprar um smartphone o horário com as melhores ofertas é entre às 23h de quinta e 02h de sexta.

Para computadores e notebooks, os horários de pico variam ao longo do dia, mas o intervalo entre 19h de quinta e 02h de sexta possui boa concentração de ofertas.



Já as televisões, fones de ouvido ou caixa de som, as melhores promoções estão concentradas na virada de quinta para sexta-feira, mas algumas ofertas já podem aparecer a partir das 22h.

Outras buscas



As ofertas para eletrodomésticos variaram muito durante a pesquisa. Os melhores descontos aparecem ao longo de todo o dia. Em 2020, houve um pico de promoções bem próximo à virada de quinta para sexta-feira mas não se pode afirmar se é o melhor horário de compras.



Por fim, a categoria Games se provou a mais instável em relação aos descontos. Em 2019 o melhor horário para compras foi perto da meia noite e depois na parte da tarde da sexta-feira, enquanto em 2020 as melhores ofertas apareceram ao longo de toda a quinta-feira.