Morador dos EUA é procurado suspeito de estuprar duas mulheres em Minas

Um jovem de 18 anos, morador dos Estados Unidos, é procurado pelas autoridades mineiras após denúncia de estupro contra duas mulheres - uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 18. A Polícia Militar foi acionada pela assistência social do hospital onde as duas foram atendidas, nessa segunda-feira (22/11), sendo que o crime teria ocorrido um dia antes, no domingo, em Timóteo, no Vale do Aço.

Conforme o relato das duas aos policiais, elas foram convidadas pelo rapaz para passear em um shopping na cidade vizinha de Ipatinga. Na sequência, os três foram à residência do jovem, em Timóteo. O rapaz, segundo a PM, mora nos EUA e está de passagem pelo Brasil.



As vítimas disseram então que, logo após tomar bebida alcoólica, passaram a não se lembrar de muitos detalhes - apenas flashes do homem "em cima" de uma e, em seguida, de outra. Elas alegam que não tiveram força para repelir o suspeito.



Na manhã seguinte, a adolescente notou um sangramento na parte íntima. A jovem, por sua vez, afirmou que mandou mensagens ao rapaz para perguntar o que ocorreu durante a noite, mas ele as ignorou.



No hospital, a equipe médica constatou fissuras na parte íntima da vítima adolescente.



A Polícia Militar realizou um rastreamento dos possíveis locais onde o acusado poderia ser encontrado, mas sem êxito. As vítimas também não conseguem identificar o local exato da residência.



As autoridades afirmam que continuam as buscas já que, por o suspeito ser morador dos EUA, temem que ela possa sair do país a qualquer momento. A reportagem perguntou à Polícia Civil como foram as buscas desta terça-feira (23/11), mas não obteve resposta até esta publicação. Tão logo a demanda seja respondida, este texto será atualizado.