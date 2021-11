Controle biológico reduz uso de inseticidas químicos

CB Correio Braziliense

Um dos vencedores do edital da ABDI para seleção de projetos-piloto foi o da Usina Biológica, tocada pelo engenheiro agrônomo Joan Fernandes, fundador e CEO da empresa. A ideia é usar a Internet das Coisas (IoT) para ajudar no controle biológico de pragas da lavoura, facilitando o trabalho dos produtores e reduzindo gastos excessivos. "O edital da ABDI proporcionou que a gente tirasse a ideia do papel", disse Fernandes. O projeto possibilitou redução de 50% no uso de inseticidas químicos. A solução é aplicada pela Indusfrio, empresa de Londrina (PR), e é baseada no desenvolvimento de equipamentos de ambiente controlado e específico para favorecer a produção de bioinsumos. O projeto conta com um sistema remoto em nuvem para possibilitar ajustes e monitoramento de todos os sensores, que possuem alertas de situação crítica.