Avião bimotor cai no mar com três pessoas a bordo na região de Ubatuba-SP

LM Luísa Mariana Moura*

Um avião bimotor modelo Piper Aircraft, prefixo PP-WRS, caiu no mar com três pessoas a bordo por volta das 21h desta quarta-feira (24/11) na região de Ubatuba, no Estado do São Paulo. A aeronave ainda não foi encontrada e segundo informações preliminares,teria tentado fazer um pouso forçado na água, em área de mar aberto. Um piloto, copiloto e um tripulante estavam a bordo.

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas-SP e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma operação de resgate em andamento em conjunto com a Marinha e a Capitania dos Portos. Uma lancha, tripulada por quatro bombeiros, está auxiliando nas buscas, que acontecem na divisa entre Rio e São Paulo.

Em redes sociais os bombeiros de SP divulgaram a última localização do avião:

Última referência de localização da aeronave, onde o Corpo de Bombeiros do RJ fez contato com o Corpo de Bombeiros de SP: 23°24'48.0"S 44°47'59.0"W ( 1 embarcação SP - Grupamento Marítimo ) com 4 Bombeiros efetuando buscas. #193S. pic.twitter.com/A5whK2g0PW — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021

Às 01h20 Queda de aeronave, região entre Ubatuba e Paraty. Recebemos um chamado via Corpo de Bombeiros – RJ e posteriormente parentes do piloto entraram em contato, informando problemas em uma aeronave (pequeno porte)... — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021