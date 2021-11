Com gasolina cara, posto oferece pão para atrair clientes a abastecer

CB Correio Braziliense

Faixa me posto de gasolina faz promoção devido ao preço da gasolina - (crédito: Reprodução Record TV)

Com o significativo aumento da gasolina nos últimos meses, um posto de combustível de Vargem Grande Paulista, São Paulo, está fazendo uma promoção para atrair mais clientes. Para quem abastecer R$100 de gasolina ganha quatro pães.



Na frente do posto há uma faixa chamando os clientes: “Abasteça a partir de R$ 100 e ganhe quatro pães”. De acordo com o gerente do posto, João, que deu uma entrevista para o programa Balanço Geral, a promoção está sendo um sucesso.



“Repercutiu de uma maneira um tanto quanto inusitada e de uma forma muita positiva para todos nós, bem além do que a gente imaginava”, afirmou João, ao programa.



Segundo dados divulgados em outubro, a gasolina aumentou 74% desde o começo do ano e o diesel teve um aumento de 65%, em 2021.



Nesta semana, o preço médio do litro da gasolina no país é de R$ 6,752 e o diesel, está custando em média R$ 5,356.