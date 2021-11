Homem mata cruelmente casal de idosos e o bisneto deles, de 2 anos

VL Vinicius Lemos - Estado de Minas

(crédito: Manoel Neto)

Um casal de idosos e o bisneto deles, de apenas 2 anos, foram assassinados na zona rural do Município de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. Eles foram feridos de maneira cruel. O motivo seria uma briga entre uma das vítimas e o suspeito. Ele foi preso em fuga no estado de Goiás e confessou o crime, segundo informou a Polícia Militar.

As vítima foram encontradas nesta quinta-feira (25/11) em uma fazenda a dois quilômetros da cidade de Gurinhatã. Como a filha do casal não conseguia contato com eles há mais de 24 horas, ela pediu para que um vizinho fosse até à fazenda. Ele encontrou os adultos e a criança mortos.

João Batista Inácio, de 65 anos, foi assassinado com golpes de machado nas costas e um tiro na cabeça. A esposa dele, Divanilda Maria Inácio, de 61, foi esfaqueada pelo abdômen, mas chamou a atenção o fato de ela ter a genitália mutilada pelo assassino.

Já a criança de 2 anos foi encontrada com um corte profundo no pescoço.

A Polícia Militar levantou alguns suspeitos e soube que um deles havia sofrido uma acidente de carro horas depois do assassinato no município de Santa Vitória. Depois de receber os primeiros atendimentos médicos, não quis continuar na unidade hospitalar e foi embora. Isso chamou a atenção dos policiais.

O homem passou por São Simão (GO) e, com apoio da PM de Goiás, foi encontrado e detido no trevo de Cachoeira Alta (GO), onde ele tentava uma carona para a rodoviária da cidade.

Possivelmente, a intensão do suspeito era chegar à cidade de Sertanópolis (GO), onde ele tem um irmão.

Segundo a PM, ele se mostrou bastante perturbado, mas confessou o crime. O motivo seria um atrito com João Batista Inácio por conta de um combustível que o idoso havia lhe cedido no domingo.

O suspeito contou que a vítima havia dado uma paulada nele e por isso resolveu matá-lo, assassinato cometido apenas por ele. O homem aparentava ter ingerido bebida alcoólica.