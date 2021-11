Foragida há 5 anos, mulher acusada de matar bebê de 1 ano afogado é presa

LH Luiz Henrique Campos/ Estado de Minas*

Uma mulher de 62 anos foi presa nessa quinta-feira (25/11) em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço. Ela é acusada de matar uma criança de um ano no município de Itambacuri, na Região do Rio Doce, a 220 km de distância de onde foi localizada. O crime ocorreu em 18 de outubro de 2015.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita estava foragida em Coronel Fabriciano desde a data do crime.

À época, a mulher trabalhava como babá em uma casa e, sem que a mãe da criança percebesse, afogou o bebê nos fundos da residência em um local preparado por ela mesma. Segundo as investigações da polícia, ela teria colocado a criança de cabeça para baixo no dentro d’água.



Após o ato criminoso, a investigada ainda tentou simular um acidente para enganar a família da vítima. Porém, a perícia técnica concluiu que a causa da morte foi asfixia por afogamento. A motivação do crime não foi revelada.



Naquele mesmo ano, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da cuidadora, mas ela já havia fugido do município.



A prisão da mulher foi efetivada pelos investigadores Helton Moreira de Assis, Diego Lopes Cardoso e Gerlene Hipólito Dias Oliveira, chefiados pelo chefe de Departamento de Ipatinga, delegado Gilmaro Alves Ferreira.