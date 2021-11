Brumadinho tem 19 indiciados

CB Correio Braziliense

A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que resultou na morte de mais de 200 pessoas em 2019. Dezenove pessoas foram indiciadas, além da mineradora e da empresa Tüv Süd. Além de enquadradas em crime ambiental, as pessoas físicas, conforme a PF, foram indiciadas por crime de homicídio doloso - dolo eventual - duplamente qualificado. O inquérito será remetido ao Ministério Público Federal (MPF) para análise e formulação da denúncia. Em nota, a Vale informou que colaborou com as investigações. A Tüv Süd não comentou o trabalho da Polícia Federal.