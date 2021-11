Terremoto de magnitude 7,5 atinge o Peru e é sentido no Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/ reprodução)

O terremoto que atingiu o Peru no início da manhã deste domingo (28/11) pode ser sentido no Brasil. O abalo sísmico de magnitude 7,5 na escala Ritcher teve como epicentro cerca de 98 km do município de Santa Maria De Nieva, a 112 km de profundidade, e também foi sentido em várias cidades do Acre.

O terremoto também pode ser sentido na Colômbia e Equador. O abalo sísmico foi classificado como fortíssimo. Ainda não há informações sobre feridos. Mas já há vários relatos de destruição no país.

Veja vídeos do momento

Agora pela manhã, o norte do Peru foi atingido por um terremoto de 7,5 graus na escala Richter. O sismo causou danos nas estruturas de prédios. Até o momento, não foram registradas vítimas. pic.twitter.com/2UV9UGBO94 — giro latino (@girolatino) November 28, 2021

A profundidade dele foi de 112km de profundidade. Mas eu recebi fotos da Amazônia peruana assustadora. pic.twitter.com/WeTfQP0lk9 — Poliana Pinheiro (??5-5) (@Polianapinheiro) November 28, 2021

con el terremoto la pared cayó pero del lado de la cama que estaba vacía gracias a Dios

???????????????? pic.twitter.com/cLWbAmVoNW — angélica (@atangiess) November 28, 2021