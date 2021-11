Desafio do Enem chega ao fim

PI Pedro Ibarra Cristiane Noberto

(crédito: Pedro Ibarra/CB/D.A.Press)

Chegou ao fim a aguardada prova para estudantes de ensino médio de todo Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, juntou milhões de estudantes em todo Brasil em salas de aulas por dois domingos seguidos. Ao todo os concorrentes fizeram 180 questões e uma redação, sendo ontem 45 de matemática e 45 de ciências da natureza.

Em Brasília, mais de 70 mil alunos prestaram a prova em diversos pontos da cidade. No primeiro dia, boa parte precisou pegar forte chuva para chegar até o local de prova, ao contrário de ontem, em que o céu abriu e o sol iluminou os concorrentes que passaram pelos portões da prova.

Esse é o segundo Enem realizado em 2021. Por conta da pandemia, o Enem 2020 precisou ser adiado algumas vezes e só teve condições para ser aplicado em janeiro deste ano. Porém a primeira prova do ano foi marcada por número recorde de alunos que não compareceram. Mais de 50% dos estudantes inscritos não prestaram o exame.

Assim como a anterior, a abstenção atual está muito alta. Estavam inscritos para fazer o exame no Brasil inteiro 2,3 milhões de alunos e, só no primeiro fim de semana, 800 mil pessoas não apareceram para fazer o Enem. O fator pandemia ainda afeta a prova, mas segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a abstenção é "baixa".

A vendedora ambulante Juliana Moura, que trabalha há alguns anos vendendo na frente dos portões de entrada do Enem, acredita que o movimento na prova foi menor do que das últimas vezes que acompanhou. "Nossa, antigamente era muito melhor", comentou ela, que este ano estava em frente ao Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na 707/907 Norte. Juliana, no entanto, disse que por mais que não tenha vendido bem, não foi um dia vazio. "Vi muita gente por aqui, mas acho que estava todo mundo sem dinheiro", brincou.

Não é só sobre movimento que as pessoas discordam do governo. Laryssa Silva e Andressa Ribeiro, alunas da rede pública de ensino, criticaram a falta de oportunidades existentes para alunos de baixa renda. "Acho que poderia estar mais bem preparada se o governo desse mais oportunidades, mais opções de cursinhos", pontuou Laryssa, que avalia que a prova é desnivelada por conta da concorrência. "Quem tem mais condições financeiras pode pagar um cursinho melhor e sai na nossa frente", complementou. Andressa fala que por conta das outras tarefas do dia a dia não teve tempo para estudar como desejava. "Estou bem pronta para matemática e física, mas química e biologia tive que vir estudando no caminho para cá.", conta.

Mesmo com as dificuldades, as duas jovens de 18 anos foram confiantes para a prova, o primeiro Enem que fizeram na vida. "Eu acho que vou bem. Matemática e ciências da natureza não são o meu forte, mas eu espero fazer uma boa prova", afirmou Laryssa. "Estou um pouco ansiosa, mas acho que vai dar tudo certo", completou Andressa.

Atrasados

O atraso no Enem é sempre muito comentado, seja por virar motivo de piada nas redes sociais com situações inusitadas, pela tristeza dos que não conseguiram chegar a tempo, ou a revolta de quem se sentiu injustiçado pela forma como a prova é realizada.

No UniCeub, duas situações chamaram atenção na hora de fechar o portão. A primeira envolveu Renata Monteiro. Ela deixou a filha, Maria Luiza Monteiro, no local de prova e, em seguida, foi jogar um campeonato amador de vôlei de areia no ginásio da Ceilândia. Porém, quando estava chegando ao destino percebeu que a filha havia esquecido a Carteira de Identidade no carro. Ela voltou, estacionou o carro longe do Centro Universitário, saiu correndo para entregar o documento nas mãos da filha pelas grades do portão já fechado. "Que bom que deu tudo certo", disse Renata, ainda cansada da aventura.

Eduardo Justiniano Padilha não teve o mesmo final feliz. O estudante de 44 anos prestava o Enem pela primeira vez e não chegou a tempo no segundo dia. Segundo ele, no primeiro fim de semana o portão do outro lado do Ceub estava aberto e as entradas eram feitas por lá. "Mudaram o portão de entrada", lamenta o concorrente.

Sergipe

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Sergipe para acompanhar a aplicação das provas. Ao ser questionado sobre as prisões nas salas de aula durante o primeiro dia de provas, Ribeiro afirmou que eram pessoas alvos de mandados. "O que acontece é o seguinte, este ano, por incrível que pareça, a Polícia Federal, que nos dá segurança, detectou 41 alunos que estavam com prisão decretada na Justiça. Nós fomos lá e capturamos eles, em várias partes do país."

Sobre os mais de 500 alunos moradores da comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro, que deixaram de fazer as provas devido a um tiroteio ocorrido, o ministro afirmou que terão nova oportunidade. "Se houve algum problema de ordem logística ou de trânsito, algum tipo de enfermidade, está tudo previsto no edital, eles terão a prova aplicada, sim." De acordo com governo, essas pessoas deverão registrar o engano entre hoje e sexta-feira. Eles estarão em uma nova chamada do certame, prevista para 9 de janeiro.