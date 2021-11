Vacinaverso: homem-aranha dança Ziriguidum em campanha no Maranhão

JG Jéssica Gotlib

Vídeo, claramente inspirado no sucesso da Carreta Furacão, tem lembrado internautas de tomar dose de reforço da vacinha contra covid - (crédito: Governo do Maranhão/Twitter/Reprodução)

Axé, super-heróis e saúde pública gratuita e universal. Essa é a receita usada no Maranhão para atrair a atenção da população para a terceira dose da vacina contra covid-19. Ao som de Ziriguidum, um dos hits do famoso Axé Moi, três versões do Homem-Aranha passearam pela capital São Luís para lembrar ao público habilitado da importância de tomar a dose de reforço.



O vídeo tem menos de um minuto, mas diversas cenas curiosas em que os heróis encontram os funcionários da Unidade Básica de Saúde e os pacientes. Com o título ‘O Trio que vai salvar o mundo’, o vídeo faz uma brincadeira com a expectativa dos fãs do herói da Marvel.



O miranha parece que já pediu reforço para derrotar os vilões e você já foi tomar a sua terceira dose contra a Covid-19?



Não vacila, que a dose de reforço pode ser aplicada cinco meses depois da segunda.



Bora vacinar, sio!

#GovernoMA #SaudeMA pic.twitter.com/iL5bifTMxR — Governo do Miranhão (@GovernoMA) November 26, 2021

Assim como eles esperam ver Tobey Maguire e Andrew Garfield ao lado de Tom Holland em Homem Aranha 3: Sem Volta para Casa, as doses 1 e 2 da vacina contra a covid-19 anseiam pela terceira para derrotar o coronavírus.



Só quem não parece estar muito feliz com a brincadeira são alguns dos vacinados que mostram expressões ‘espontâneas’ no momento em que são filmados. Nesta segunda, o vídeo já tinha quase 40 mil curtidas no Twitter.