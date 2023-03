Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pega fogo em avenida de BH; veja

Ed Estado de Minas LC Leandro Couri

Uma Lamborghini ano 2008 conversível, avaliada em R$ 1,3 milhão, pegou fogo, no início da tarde deste sábado, na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, o trânsito está congestionado no sentido BH/Nova Lima, em decorrência dos olhares curiosos de quem passa pela região e pelo isolamento na área da ocorrência.

Nas imagens, é possível ver o motorista saindo apressado do carro em chamas. O homem consegue deixar o veículo antes que o incêndio consumisse o automóvel por completo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 14h20 e foi até o local para conter as chamas. O carro de luxo estava próximo ao viaduto da BR-356 quando as chamas se iniciaram. De acordo com os militares, não houve feridos na ocorrência.

Os bombeiros ainda não identificaram a causa do incêndio. Conforme apurado pela reportagem, o proprietário do veículo informou aos militares que o carro esportivo não tinha seguro.

Após as chamas, o carro ficou completamente destruído e não identificável. Veja as imagens:

















