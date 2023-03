Correnteza arrasta casas inteiras durante temporal em Manaus; veja

BF Benjamin Figueredo

A manhã deste sábado (25/3) foi marcada por chuvas intensas na cidade de Manaus. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que casas de madeira foram arrastadas pela força da correnteza no Igarapé do 40, zona sul da capital amazonense.

De acordo com o portal Amazonas Atual, entre 70 mm e 113 mm de chuva caíram em um intervalo de poucas horas e deixaram um rastro de destruição.

Em Manaus, várias famílias ficaram desabrigadas por conta da forte chuva desde as primeiras horas da Manaus deste sábado. Casas próximas a igarapés foram arrastadas pela força da água e gerou pânico na população. (Este vídeo é da área do Manaus 2000) pic.twitter.com/gdZIVAH6kF — Murilo Rodrigues (@Murilorodris) March 25, 2023

Inundações foram registradas em diversos pontos da cidade. Na Zona Leste, moradores, que passaram o dia contabilizando prejuízos de eletrodomésticos e veículos, chegaram a fechar uma avenida em protesto contra a ausência do poder público.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para a região, com “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

