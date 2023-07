Vídeo mostra policial agredindo com socos e chutes advogado em SP

YR Yasmin Rajab

Vídeo flagrou toda a ação - (crédito: Reprodução/Instagram/@andrecaramante)

Lucas Lima, advogado criminalista, foi agredido por um policial civil enquanto trabalhava na defesa de um cliente, em Batatais, município de São Paulo, nesta quinta-feira (6/7). O momento foi filmado e viralizou. Nas imagens, compartilhadas pelo próprio advogado pelas redes sociais, o homem aparece recebendo vários socos, chutes e xingamentos.

O Correio tentou entrar em contato por telefone e por mensagem com Lucas Lima e aguarda retorno.

De acordo com o portal regional Bahia notícias, Lucas tinha ido até a delegacia para acompanhar uma audiência de flagrante delito. Ao chegar no local, ele constatou que seu cliente já estava dentro da viatura.

Diante da situação, Lucas questionou o motivo do cliente estar na viatura e confirmou em depoimento ter sido informado por policiais de que estavam retornando à casa do acusado. O criminalista também perguntou sobre a existência de algum mandado de segurança.



Lima tentou tirar o cliente da viatura, mas não conseguiu. Ele chegou a se disponibilizar para ir com o cliente, mas não foi autorizado pela polícia. Durante a confusão, o policial afirmou que o advogado "enche muito o saco", e disse que ele era "um bosta".

Por meio das redes sociais, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da seção de São Paulo (OAB-SP), Patricia Vanzolini, fez uma publicação criticando a violência sofrida por Lucas. "Me enoja, tanto como líder da advocacia paulista quanto como advogada criminalista militante e não ficará impune", escreveu.

A Subseção de Batatais da OAB-SP também se pronunciou sobre o caso, publicando uma nota de repúdio nas redes sociais. "A humilhação verbal e física atingiu a esfera moral e ética de toda a classe advocatícia, indignando a todos. Por isso, além do repúdio ao fato ocorrido, manifestamos nossa solidariedade ao advogado, vítima da agressão covarde e repulsiva", diz um trecho da nota.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) enviou uma nota afirmando que "o caso citado é investigado pela 3° Corregedoria Auxiliar de Ribeirão Preto, que realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial."

Nota de repúdio da OAB-SP, subseção de Batatais (foto: Reprodução/Instagram/@oabbatatais)

