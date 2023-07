Após término de relacionamento, pai mata filha de 4 anos e depois se mata

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem, identificado como Cristiano Alves Silva, matou a filha de quatro anos e se matou em seguida. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (9/7), no bairro Jardim das Margaridas, em Rio Verde, em Goiás.

De acordo com informações divulgadas pelo G1, o homem ainda teria mandado fotos da criança ferida para um amigo, antes de se matar. O delegado de Rio Verde, Adelson Candeo, falou ao portal de notícias que Cristiano tinha se separado da esposa há cerca de três meses e essa teria sido a motivação para tirar a vida da filha.

Cristiano teria mandado mensagem para um amigo dizendo que a filha não ficaria com mãe, com quem tinha guarda compartilhada da criança. O amigo, depois de receber o aviso, teria ido à casa do pai da menina, mas encontrou a porta trancada e a garota gritando por socorro.

A criança, identificada como Sophia, chegou a ser socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.