Túmulo da mãe de ex-prefeito é violado e corpo é encontrado sem roupa

Funcionários do cemitério do município de Mundo Nova, no interior do Mato Grosso do Sul, encontraram um túmulo violado, no último sábado (8/7). O sepultura era de Dona Zilá, mãe do ex-prefeito Humberto Amaducci (PT), que havia sido enterrada no último dia 3 de julho.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul(PCMS), a parte de baixo do cadáver foi encontrada fora do túmulo e sem roupas. O autor do crime quebrou o concreto da sepultura e arrastou o caixão por cerca de cinco metros "Vamos periciar o corpo para tentar extrair algum DNA. Ainda não podemos falar sobre motivação e não dá para afirmar se houve necrofilia. Temos que aguardar o resultado da perícia", explicou o delegado.

A polícia também localizou um boné perto do túmulo e investiga se o item pertence ao suspeito do crime. "O objeto foi encaminhado para a perícia, para pesquisa de perfil genético”. O caso foi registrado como vilipêndio de cadáver.

Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) lamebtou o ocorrido. “A violação do túmulo de Dona Zilá, mãe do ex-prefeito de Mundo Novo (MS) Humberto Amaducci (PT), é um crime bárbaro, repugnante, numa região em que a extrema direita sempre usou de violência – lembramos que foi em Mundo Novo que a companheira Dorcelina Folador, do MST e do PT, foi assassinada a tiros em 1999.

Somos solidários ao companheiro Amaducci e a sua família. E exigimos a apuração e responsabilização dos criminosos.

Chega de violência, chega de barbárie.”



