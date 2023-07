Correio tem novo diretor de estratégia digital

CB Correio Braziliense

Luiz Mendes é o novo diretor de estratégia digital do Correio Braziliense - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense tem um novo diretor para conduzir a área digital dos veículos de comunicação do grupo. O economista Luiz Mendes assume a Associados.com, empresa responsável por desenvolver estratégias digitais para o conglomerado. "É mais um passo que o Correio dá no sentido de ampliar a presença nas plataformas digitais e oferecer ao leitor a informação e a interatividade com a credibilidade proporcionada pelo jornal", celebra o presidente do Correio, Guilherme Machado.

A Associados.com é a nova empresa do grupo que atuará como o braço digital do conglomerado. Nela, Mendes vai trabalhar com a equipe de tecnologia e de desenvolvimento digital para implementar melhorias. O principal objetivo é transformar o Correio Braziliense e os demais veículos do grupo em referências de inovação digital. “Vou trabalhar no sentido de buscar o que é mais importante para fortalecer a área digital de todos os veículos de comunicação do grupo”, diz Luiz Mendes.

Para Mendes, usar a força do Correio, do Estado de Minas, da Rádio Tupi, da TV Brasília, da Rede Clube de Rádio e da TV Alterosa SBT em seus estados de origem e, de forma unificada, figurarem entre os principais meios de comunicação do Brasil, não é uma missão difícil, haja vista que eles têm mais de 50 milhões de usuários únicos por mês em todo o país. “Quando somamos a audiência dos três, nós estamos falando de 50 milhões de usuários únicos todos os meses dentro desses portais de notícias. Poucos portais no Brasil têm 50 milhões de usuários únicos”, revelou o diretor, que tem como meta alcançar 80 milhões de usuários acessando os sites do grupo mensalmente.

Formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Mendes começou a carreira, em 1996, no Estado de Minas, quando fez parte da equipe que estruturou toda a atuação do grupo na internet. “Eu fiz parte do começo da internet. Trabalhamos para lançar o portal Uai e o provimento de acesso que começou em Minas Gerais. Depois, vim para Brasília e, em seguida, para as empresas do Nordeste. Fizemos toda a concepção de lançamento do Vrum e do Lugar Certo”, lista o diretor.

Mendes também comandou a transição digital do Grupo Bandeirantes e a migração do Diário de Pernambuco para o digital. Depois disso, assumiu o cargo de CEO do IG.

A convite do presidente Guilherme Machado, Luiz Mendes retorna agora ao grupo com a missão de fazer o conglomerado ser uma grande força no cenário da comunicação digital em âmbito nacional.