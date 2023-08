CB Correio Braziliense

José Murilo de Carvalho estava internado em um hospital particular do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Youtube IESP - UERJ)

Morreu, na madrugada deste domingo (13/8), o historiador e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) José Murilo de Carvalho, aos 83 anos. Ele estava internado em uma hospital particular, no Rio de Janeiro, para tratar covid-19.

O velório de José Murilo será realizado às 9h desta segunda-feira (14/8), na sede da ABL, que também fica no Rio. Já o enterro do intelectual está previsto para ocorrer 13h, no Cemitério São João Batista.

Quem foi José Murilo de Carvalho

Bacharel em Sociologia e Política, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de mestre em Ciência Política pela Universidade de Stanford (EUA) e pós-doutor na Universidade de Londres (UK), José Murilo de Carvalho é considerado um dos maiores intelectuais brasileiros. Sua obra é reconhecida por abordar os reflexos da escravidão, do colonialismo, da formação do império e da República com os dias de hoje.

José Murilo foi professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador visitante em universidades de vários países: Oxford (Reino Unido), Leiden (Holanda), Stanford (EUA), Notre Dame (França) e na Fundação Ortega y Gasset (Espanha).

Ele foi eleito para a ABL em 2004, ocupava a cadeira nº 5. Autor de 19 livros, entre suas obras mais famosas estão A cidadania no Brasil e Os bestializados.

