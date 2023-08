Restaurante japonês de BH encerra atividades com mensagem enigmática

Estado de Minas

O restaurante japonês fica localizado na Rua Flórida, no Bairro Carmo - (crédito: Google Street View / Reprodução)

O restaurante japonês Keiko Sushi Bar, localizado no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fechou as portas e deixou como despedida para os frequentadores uma mensagem enigmática nas redes sociais.



Com uma média de 4,7 estrelas no Google, o restaurante em atividade desde 2017 acumula elogios de frequentadores nas redes e nos sites de avaliação. As atividades foram encerradas na semana passada, com uma mensagem enigmática no Instagram que chamou a atenção dos seguidores. A legenda confusa é ilustrada por uma foto de um esquema desenhado em caneta onde são escritos alguns valores e palavras desconexas como "valor na troca", "forma de pagamento", "kaio" e o nome do restaurante.

A legenda com texto confuso foi acompanhada de um esquema desenhado em caneta que apontam valores envolvidos no suposto golpe (foto: Reprodução/Redes sociais)



Já o texto começa com uma denúncia a respeito de um golpe que teria gerado um prejuízo de mais de 100 mil no restaurante. No local do nome, são utilizadas as iniciais como "C" e "M" que teriam articulado um golpe com um cliente. Além disso, o texto aponta desvio de renda do restaurante para contas pessoais e desvio de renda do restaurante para contas pessoais. A legenda do post ainda dá a entender agressões verbais e violência no ambiente do restaurante.

O texto finaliza chamando atenção para instituições de combate à violência contra a mulher, figuras públicas e a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. (foto: Reprodução/Redes sociais)



As passagens do texto são confusas, mas o autor finaliza chamando atenção de contas voltadas para o combate a violência contra a mulher além da conta da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira (AMCNB) que tem como objetivo a preservação da cultura japonesa no Brasil. Figuras públicas como Janja Lula, Preta Gil e Jojo Toddynho também são marcadas no texto que é finalizado com a frase "Crimes contra a mulher precisam ter punição".

O restaurante teria fechado por um suposto golpe aplicado entre sócios e um cliente do restaurante. (foto: Reprodução/Redes sociais)



A reportagem entrou em contato com o restaurante, que não se pronunciou sobre o texto, mas confirmou o encerramento das atividades.