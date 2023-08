Correio Braziliense

O rapaz, que estava de moto ao lado de fora no ônibus, tira o capacete e se agarra ao veículo em movimento, onde permaneceu por ao menos um quilômetro - (crédito: Reprodução Twitter)

Um vídeo de uma situação considerada engraçada por internautas, mas também perigosa, viralizou nas redes sociais neste sábado (19/8). As imagens, publicadas pela primeira vez no Twitter na segunda-feira (14/8), mostra um homem pendurado na janela de um ônibus em movimento na BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, no Pará.

O rapaz, que estava de moto ao lado de fora no ônibus, tira o capacete e se agarra ao veículo em movimento, onde permaneceu por ao menos um quilômetro. Ele consegue escalar o ônibus e chegar até a janela dele, onde começa a gritar com duas pessoas. É possível escutar os passageiros mandando o rapaz descer, que responde explicando que quer falar com a namorada e que é para ela desembarcar do veículo.

mano, Belém é mta onda, tu é doido é kkkkkkkk pic.twitter.com/YLUrjXwV3Z — cortinhaw (@sergiocortinhas) August 18, 2023

Segundo informações do jornal local Roma News, testemunhas que presenciaram o episódio contaram que toda confusão teve início no momento em que o homem viu sua namorada entrando no ônibus junto ao seu suposto amante, imediatamente o rapaz resolveu se pendurar pelo lado de fora do coletivo.

No Twitter, internautas brincaram com a situação e deram apelidos como “corno aranha” para o rapaz que não conseguiu adentrar ao veículo ao ser contido por outros passageiros. O assunto foi parar nos trends topics da plataforma.

mana, o corno aranha existe e eu posso provar com esse vídeoooo — cortinhaw (@sergiocortinhas) August 18, 2023

O mano correu risco de perder a moto por causa de um chifre que ele já tinha até levado — nearz do ploploplo (@_nearzz_) August 19, 2023