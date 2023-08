Raphaela Peixoto*

As imagens mostram o cachorro indo atrás das funcionárias - (crédito: Reprodução/Twitter)

Imagens da câmera de segurança, que circulam nas redes sociais nesta segunda-feira (21/8), mostram um pitbull invadindo uma loja e assustando atendentes e clientes que temiam um ataque. A boa notícia é que ninguém se feriu. O caso ocorreu em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais.

No compilado das imagens, é possível ver as atendentes subindo no balcão da loja na intenção de fugir do pitbull. O vídeo também mostra uma mulher com um cachorro da raça pug no colo entrando no estabelecimento correndo e, logo em seguida, o pitbull.

No Twitter, alguns internautas alegaram que o cachorro só queria brincar. "O doguinho claramente só estava querendo brincar, não sei pra que esse desespero todo meu Deus", escreveu um usuário. Teve também quem acreditou que o pitbul queria atacar o outro cão. "Era um pitbull que aparentemente tentou atacar um cachorro. Não era um 'doguinho' querendo brincar", comentou outro usuário.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca