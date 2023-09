A jovem estava desaparecida desde o domingo (3/9). - (crédito: Reprodução redes sociais) Correio Braziliense

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) investiga a morte de Julia Vieira Ribeiro, de 24 anos, após encontrar o corpo da jovem dentro de uma lixeira em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no domingo (11/9).

A polícia encontrou o corpo da funcionária de uma rede de supermercados após ser acionada por moradores do local. Ao chegar na lixeira, o que descobriram mostrou um requinte de crueldade na morte da jovem: ela estava mutilada, com com cabeça e membros separados e enrolados em um cobertor. Julia estava desaparecida desde o domingo (3/9).

As circunstâncias da morte são investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH), que instaurou um inquérito. A polícia investiga se traficantes do morro da Congonha — comunidade próxima de onde o corpo foi encontrado — tem participação no crime.

Julia deixa dois filhos.