O ciclone, que se formará próximo da costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve aumentar a instabilidade até quarta-feira (27/9), com possibilidade de vendaval, fortes chuvas e queda de temperatura - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após diversas cidades do país registrarem recordes de temperatura nos últimos dias, a onda de calor deve ser amenizada com a chance de formação de um ciclone extratropical no Sul, que deve impactar o tempo em vários estados, inclusivo do Sudeste. O fenômeno, que se formará próximo da costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve aumentar a instabilidade até quarta-feira (27/9), com possibilidade de vendaval, fortes chuvas e queda de temperatura. Curitiba, por exemplo, registrou máxima de 33ºC no domingo (25/9) — a maior temperatura do ano — e deve marcar 18ºC na quinta-feira (28/9).

Segundo a Met Sul Meteorologia, o impacto do ciclone deve ser sentido também na região Sudeste. De quarta para quinta, a temperatura deve despencar. No Rio de Janeiro, os termômetros devem cair de 37ºC para 22ºC, enquanto que em São Paulo a queda deve ser de 35ºC para 20ºC. Além disso, há possibilidade de temporais no leste de São Paulo até o fim da quarta-feira.

Nas regiões Nordeste e Norte, o calor deve continuar, mas há chances de chuvas isoladas em algumas capitais, como Boa Vista (RR), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). A onda de calor em grande parte do país começou no fim do inverno e a tendência é de que as altas temperaturas continuem na primavera.

No Centro-Oeste, a previsão também é da continuidade das altas temperaturas, mas com chances de chuvas isoladas no extremo sul de Mato Grosso do Sul e ao norte e oeste de Mato Grosso. No restante da região, a possibilidade de chuvas aumenta no fim de semana, com o enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica. A máxima para Brasília ao longo da semana é de 35ºC e a mínima pode variar de 21ºC a 23ºC.

Após recordes de temperaturas, algumas cidades terão calor ameno, com chances de chuvas isoladas (foto: Reprodução/Inmet)

Alerta vermelho

Na semana passada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, que indica grande perigo, por causa da onda de calor nos estados de Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. O alerta, que vai até terça-feira (26/9), ocorre quando a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias.

Além disso, o alerta vermelho, segundo o Inmet, também é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de "intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana".

Embora haja a tendência de que as temperaturas caiam até o final de setembro em várias partes do Brasil, nova onda de calor é esperada em outubro, quando sistemas de alta pressão atmosférica poderão voltar a ficar estacionados sobre o país até o final da primavera.